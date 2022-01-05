إسبانيا – أظهر النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم احتراما كبيرا لشعار ناديه الجديد القديم برشلونة، مؤكدا أنه لا توجد صغائر في عقلية المنتصر.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “MatchTV” الرياضية الروسية على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه داني ألفيس وهو يتجنب تدنيس شعار فريقه برشلونة المرسوم على أرضية الملعب خلال تدريبات الفريق، بعكس اللاعبين الشباب.

وأرفق الفيديو بتعليق: “درس في الاحترام من داني ألفيس. لا توجد صغائر في عقلية المنتصر. سيكون من المفيد لشباب الفريق الكتالوني معرفة ذلك”.

وأعلن نادي برشلونة، رسميا تسجيل داني ألفيس في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي جاهزيته لخوض مباراته الأولى بقميص “البلوغرانه” بعد عودته، أمام مضيفه ليناريس، اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتوصل برشلونة في 21 ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع ألفيس يعود بموجبه الظهير الأيمن البرازيلي إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق ساو باولو.

المصدر: وكالات