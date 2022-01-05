تركيا – بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الاجتماعين المخططين لوزراء خارجية الحلف، ومجلس الناتو ـ روسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، قبل أيام من انعقاد الاجتماعين.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو اجتماعا طارئا في 7 يناير الجاري لمناقشة “أنشطة روسيا العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية”.

وأعلن ستولتنبرغ، أمس الثلاثاء، في بيان أن اجتماع مجلس الناتو ـ روسيا سيعقد في 12 يناير الجاري.

ووجهت الدول الغربية مؤخرا اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية. من جهتها هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال “شنها هجوما” على أوكرانيا. أما روسيا فرفضت كل الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط “عدوانية” لديها ضد أوكرانيا.

المصدر: الأناضول