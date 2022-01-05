ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت بالمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية محمد الياس محمد الحاج بالعاصمة المصرية القاهرة.

المندوب الدائم لجمهورية السودان رحب بثابت، متمنيًا له التوفيق والسداد بعد تعيينه مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مبديًا اهتمام السودان بالتعاون التام مع ليبيا تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية، ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه أشاد ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والسودان، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين، منوهًا بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.

يُشار إلى أن هذه اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى يجريها مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع مندوبي الدول العربية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.