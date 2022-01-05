مصر – يبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر:

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:

نيجيريا – مصر

يوم السبت 15 يناير 2022 الساعة (22:00):

غينيا بيساو – مصر

يوم الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة (22:00):

مصر – السودان.

المصدر: وكالات