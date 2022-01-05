ليبيا -رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن مؤشرات التوافق بدأت تظهر، خاصة بعد أن أيقن مجلس النواب أن العجلة لن تدور دون التشاور مع شريك التحالفات في خطوطها العريضة، وإن حدثت تغييرات فلن تكون كبيرة.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطري تأسف لما انتهى عليه العام الماضي على المستوى السياسي بتأجيل الانتخابات، والعسكري بعدم نجاح لجنة “5+5” في إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى عدم تمكن حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة مهامها في شرق وجنوب ليبيا.

وأفاد بأن المشهد العسكري سيبقى على ما هو عليه مؤقتًا، حتى تتضح مؤشرات المشهد السياسي في ظل جهود حثيثة لرسم خريطة طريق حقيقية جديدة وفق معايير مضبوطة.