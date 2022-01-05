ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن مجلس النواب كان ملتزم هذه المرة بالاستحقاق وبكل ما عليه فقد أصدر القوانين والتشريعات اللازمة، مشيراً إلى أن التشريعات التوافقية تسمح للجميع بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

دغيم أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد “حتى الدبيبة لم توضع مادة يشار فيها لخارطة الطريق، سمح بشكل وبآخر له بالترشح وعلى مستوى الانتخابات البرلمانية تم اعتماد نفس القانون الذي أعده المؤتمر الوطني العام سابقاً”.

وأكد على أن مجلس النواب قام بما عليه والملاحظات التي طلبها رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الفنية والإجرائية كلها تم تلبيتها أما الملاحظات السياسية فهذا أمر سياسي يملكه مجلس النواب ولا يمكن للسايح فرض رؤيته على البرلمان.

وأشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي كان فيه نفس الخلافات الموجودة الآن في الشارع وهذه الخلافات وما يحدث الآن أن خصوم مجلس النواب هم من يحاولون التعرض للمؤسسة باستمرار نفس النهج والمعركة منذ شهور، مؤكداً على أن فعلاً هذه المرة هناك إشكالية كبيرة في ليبيا ومجلس النواب لا يتحمل أي سبب.

كما تابع: “القائمة النهائية التي لم يعلن عنها السايح تضم أهم ثلاث شخصيات مرشحة حقيقية تضم سيف الإسلام والدبيبة وحفتر، كان يستطيع مجلس النواب أن يضع نصاً لتمهيد القانون استناداً لخارطة الطريق وهذه ستقصي الدبيبة لكنه لم يفعل ذلك لأن مجلس النواب هو انعكاس للقوة السياسية الموجودة وهناك مؤيدين كثر للحكومة والدبيبة في البرلمان، السايح قبل بالقوانين واستمر بها وخدع الشعب الليبي وطمأنه بإجراء الانتخابات لكنه لم يعترض على القوانين”.

ورأى أن اللوم الأساسي يقع على رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي كان يجب عليه أن يقدم استقالته في حال لم يستجيب مجلس النواب لطلباته فهذا ليس أول اخفاق له بل الرابع بالتالي لا يمكن إنجاز أي استحقاق في ظل وجود السايح بحسب تعبيره.

وأردف:” مجلس النواب غير القانون الذي اتفق عليه في روما هذه الحجج الواهية، هناك نص دستوري ووقائع ووضع المفوضية الآن هناك ما تبقى من مجلس المفوضية وحكم المحكمة الأخير أن هذا الرجل ينتحل صفة، كل هذه الأمور والأهم الفشل المستمر لهذا الرجل وامتثاله لأوامر خارجية وبعيداً عن القرارات والتشريعات”.

في الختام لفت إلى أنه في ملتقى الحوار السياسي كان هناك أكثر من 55 عضو من 75 متفقين على إجراء انتخابات برلمانية ومعالجة وضع الدستور لكن هناك عدد محدود أصر بالتعاون مع البعثة على ضرورة الانتخابات الرئاسية من الشعب لكن فشل بذلك ملتقى الحوار في جنيف في شهر 7 وفقاً لقوله.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص