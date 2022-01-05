إسبانيا – أعلن نادي برشلونة، رسميا تسجيل المخضرم داني ألفيس في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي جاهزيته لخوض مباراة اليوم الأربعاء أمام ليناريس في كأس ملك إسبانيا.

وتوصل برشلونة في 21 ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع ألفيس يعود بموجبه الظهير الأيمن البرازيلي إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق ساو باولو.

وقال برشلونة وقتها في بيان، إن ألفيس البالغ عمره 38 عاما سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد تشافي هيرنانديز لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير.

وأصدر “البارسا” اليوم بيانا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيه: “حصل برشلونة على جميع الموافقات، ليصبح قادرا على قيد داني ألفيس”.

وأكد البيان: “اللاعب متاح الآن للمشاركة أمام ليناريس”.

ويحل برشلونة ضيفا على ليناريس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يظهر ألفيس في مباراة اليوم، في التشكيلة الأساسية لبرشلونة للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق.

المصدر: وكالات