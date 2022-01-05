ليبيا – قالت سفيرة النرويج ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي منى يول إنّ التدخل والوجود الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يمثلان مشكلة وتحديًا أمام التوصل إلى حل.

يول وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري: “لقد شجعنا وطالبنا في كل بيان وتصريح بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجان من ليبيا. وهذه رغبة الليبيين كذلك وأتفق على أن هذه مشكلة وعلينا الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم”.

وجاءت تصريحات السفيرة النرويجية، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، عقدته بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك للشهر الحالي قالت فيها: “لقد كنا نأمل أن تجري الانتخابات في ليبيا في موعدها، ولكن لم يحدث هذا في الـ 24 من ديسمبر، لكننا نحث الأطراف الليبية على التعاون والاتفاق حول المضي قدمًا بشكل ديمقراطي بحيث يمكن إجراؤها. سيعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا في هذا الشهر وسنناقش فيه قضية التجديد لبعثة الأمم المتحدة والقضايا الأخرى”.