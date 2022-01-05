أنجلترا – حصل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه.

ووفقا لما ذكرته شبكة “espn” العالمية، فقد توج سون هيونغ مين بجائزة الأفضل في آسيا عن جدارة واستحقاق، بسبب ما يقدمه من أداء مميز في عام 2021، لتصبح المرة الخامسة في رصيده على التوالي والسابعة في تاريخه، من أصل تسع مرات، حيث تم تقديم الجائزة لأول مرة في عام 2013.

وأحرز سون هيونغ مين (29 عاما) 22 هدفا مع توتنهام في كل البطولات خلال موسم (2020-2021)، إضافة إلى 4 أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، حتى الآن.

وجاء ترتيب الأفضل في آسيا كالتالي:

1- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) برصيد 242 نقطة

2- الإيراني سردار آزمون (زينيت بطرسبورغ) برصيد 111 نقطة

3- الإيراني مهدي طاريمي (بورتو) برصيد 90 نقطة

4- السعودي سالم الدوسري (الهلال) برصيد 74 نقطة

5- الياباني تاكيهيرو تومياسو (أرسنال) برصيد 50 نقطة

6- الياباني كيوكو فوروهاشي (سلتيك) برصيد 36 نقطة

7- القطري أكرم عفيف (السد) برصيد 23 نقطة

8- السعودي سلمان الفرج (الهلال) برصيد 19 نقطة

9- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) برصيد 19 نقطة

10- الأوزبكي إلدور شموردوف (روما) برصيد 18 نقطة.

المصدر: وكالات