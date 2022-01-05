كوريا ج – دعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، كوريا الشمالية إلى بذل جهود للحوار بشكل أكثر جدية بعد إطلاقها لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء.

وقال مون في حفل وضع حجر الأساس لخط السكة الحديدية في بلدة غوسيونغ الحدودية بين الكوريتين إن كوريا الشمالية أجرت صباح اليوم اختبارا لإطلاق مقذوف مجهول قصير المدى، مفيدا بأن الجنوب يجب ألا يتخلى عن الحوار من أجل تجاوز هذا الوضع بشكل أساسي. وشدد على أنه سيتعين على الشمال أيضا أن يبذل جهودا بطريقة أكثر جدية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 8:10 صباح اليوم.

وكانت إعادة ربط الطرق العابرة للحدود والسكك الحديدية أحد الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها في محادثات القمة بين الرئيس مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في قرية بانمونجوم الحدودية في عام 2018.

وقال مون إن بناء هذا الخط “يمثل رمزا لثقتنا واستعدادنا لإعادة ربط خط سكة حديدية في كوريا الشمالية”.

وكالات