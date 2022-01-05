ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني أمس الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفد من أعيان ومشائخ قبيلة العواقير، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم.

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مناقشة العديد من القضايا، وتركزت أغلبها حول قرار القطراني لمباشرة عمله من مدينة طرابلس وسير العملية الانتخابية وتداعيات تأجيلها.

وتطرق اللقاء أيضًا لمناقشة بعض القضايا الاجتماعية وسبل حلحلتها بالطرق الصحيحة للمحافظة على النسيج الاجتماعي المتماسك.

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