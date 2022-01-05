ليبيا – أعرب القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان عضو جماعة الإخوان المسلمين عن سعادته باستقبال مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بمقر الحزب الديمقراطي في العاصمة طرابلس.

اللقاء تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له لمستجدات الساحة السياسية والانتخابية في البلاد، كما استعرضت وليامز نتائج جولاتها ولقاءاتها مع الأطراف المختلفة.

ووعد صوان بتقديم مقترح مكتوب يحمل تشخيصًا دقيقًا للأزمة، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي من وجهة نظر الحزب، والحلول الواقعية المقترحة؛ لإنجاح العملية والوصول إلى بر الأمان.