ليبيا – شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد إمحمد عون -عن طريق الدائرة المغلقة- في الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بوجود وزراء من خارج أوبك.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات المهمة، ومنهـا تقرير اللجنة الوزارية المشتركة، وعرض الأمانة العامة لأوبك لتوقعات السوق العالمية، والموافقة على استمرار التعويض للتخفيضات التي تمت السنة الماضية بواقع 400,000 برميل لشهر فبراير القادم.

كما بحث المجتمعون الإستمرارية في إعفاء دولة ليبيا من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها والاتفاق على عقد الاجتماع القادم يوم 2 فبراير الجاري.