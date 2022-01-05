ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن البرلمان علق جلسته لفتح المجال للمفوضية العليا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد موعد جديد للانتخابات.

فحيمة وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن جلسة الإحاطة انتهت على عدة نقاط أهمها بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.

وبين فحيمة أن رئيس المفوضية عماد السايح أجاب على سؤال مباشر حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل مجيبًا: “إنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة”.