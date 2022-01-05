لبنان – أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، أفراد إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات، الذين يقومون بنقل كميات كبيرة منها، من البقاع لتوزيعها في عدد من المناطق اللبنانية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ لها: “بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أفراد إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات، الذين يقومون بنقل كميات كبيرة منها، من البقاع وتسليمها إلى مروجين، لتوزيعها على نطاق واسع، في عدد من المناطق اللبنانية. وهذه الشبكة تضم كل من: – هـ. ع. (من مواليد عام ١٩٦٣، لبناني) – أ. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، سوري) – ح. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)”.

وأضافت: “بتاریخ 28-12-2021، وبعد رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة عمليتين خاطفتين ومتزامنتين في محلتي مار مخايل وطريق المطار، نتج عنهما توقيف المذكورين. وضبطت بحوزتهم: – /1,285/ غ. من مادّة الكوكايين موضبة داخل مظاريف و”طبات وعلب بلاستيكية”. – /232,6/ غ. من مادة باز الكوكايين موضبة داخل /45/ “طبة بلاستيكية”. – /30/ مظروفا بداخلها مادة حشيشة الكيف زِنتها الإجمالية حوالى /495/ غ. – /22/ مظروفا بداخلها مادة الماريجوانا زِنتها حوالى /304/ غ. كما تم ضبط آلية “فان” استخدموها لنقل المخدرات من البقاع”.

وأوضحت أنه “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة لتجارة وترويج المخدرات. وأن الكميات المضبوطة، نقلها كل من الأول والثاني من مدينة بعلبك، لتسليمها الى الموقوف الثالث، بهدف توزيعها، على المروجين في عدد من المناطق اللبنانية”. وقالت: “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: RT