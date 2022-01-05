ليبيا – عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع ألية عملها.

رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب فرج عبد المالك صرح عقب الاجتماع بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريرًا خلال عشرين يومًا من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021، وتتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة مكافحة الفساد، وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات، خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.

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