إنجلترا – أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأربعاء بأن ليفربول يرغب في استعادة نجمه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويستهدف برشلونة التخلص من كوتينيو إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين، من أجل النزول بحد الرواتب وقيد لاعبه الجديد فيران توريس، الوافد من مانشستر سيتي، في الميركاتو الشتوي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن ليفربول إضافة إلى إيفرتون وأستون فيلا، انضمت إلى أرسنال وتوتنهام ونيوكاسل في سباق ضم كوتينيو.

يذكر أن فيليبي كوتينيو (29 عاما) انضم إلى صفوف برشلونة، في يناير 2018، قادما من ليفربول، مقابل 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليونا أخرى كمتغيرات.

المصدر: وكالات