كوريا ج – بحث وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية مون سونغ-أوك، خلال زيارة قام بها إلى السعودية، التعاون في مجالات الطاقة والصناعات منها مشروع بناء محطات الطاقة النووية.

والتقى وزير الصناعة مون، نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في المملكة اليوم.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون التقليدي في الطاقة وتوطيد التعاون في القطاعين الحكومي والمدني في الشؤون المتعلقة ببرنامج تحويل الطاقة الذي يشمل حياد الكربون.

وقال مون: “ساهمت شركات بلادنا في خلق الثروة الوطنية عبر تحقيق نجاحات في مجالات الطاقة والبنية التحتية حتى الآن، وحث الشركات على البحث عن فرص جديدة في المجالات الهيدروجينية والحيوية أيضا تماشيا مع تعدد الصناعات في المستقبل”.

ونقل الوزير مون رغبة حكومة سيئول في كسب عقود متعلقة ببناء محطات الطاقة النووية في المملكة، مقترحا تمديد التعاون التقليدي القائم في الطاقة وعلى رأسه البترول إلى التعاون في الطاقات الجديدة مثل محطات الطاقة النووية والطاقات المتجددة والهيدروجين.

من جهته، أبدى الوزير عبدالعزيز تقييما عاليا لقدرات كامنة لمحطات الطاقة النووية الكورية، وأعرب عن نية بلاده في مواصلة التعاون ليس فقط في البترول بل في جميع مجالات الطاقة منها الطاقة النووية.

واجتمع الوزير مون أيضا مع مسؤولي الشركات العاملة في المملكة وناقش معهم سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

المصدر: “يونهاب”