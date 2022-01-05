ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و139 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.5 بالمئة، من أصل5572 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء533 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 378579 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7302 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5752 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,886,754 والمطعمين بالجرعة الثانية 865,636.