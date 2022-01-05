عمان – أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، تناول علاقات الصداقة وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وهنأ الملك خلال الاتصال المستشار الألماني بمناسبة توليه منصبه، مؤكدا الحرص على الاستمرار بتوطيد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والبناء عليها.

كما أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وألمانيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في العالم.

وتطرقا خلال الاتصال إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة جائحة كورونا، والحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

المصدر: بترا