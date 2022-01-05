ميقاتي يعلن الاتفاق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

ميقاتي يعلن الاتفاق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وقال ميقاتي إثر لقائه بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا إن “الإجتماع مع فخامة الرئيس كان مثمرا وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب”.

وأضاف “أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة المجلس الوزراء للانعقاد”.

وأعلن أيضا أنه “تم الاتفاق على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة”.

المصدر: lebanon 24