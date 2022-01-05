ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأكدت ستيفاني على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبًا شعبيًا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.

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