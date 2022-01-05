ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري إن الانتخابات لن تؤجل لمدة طويلة، خاصة مع المطالبات المحلية والدولية بضرورة إجرائها في أقرب موعد، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية لإجرائها.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن لجنة خارطة الطريق تعقد اجتماعات لتذليل الصعاب أمام مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء الاستحقاق الدستوري، في أقرب موعد، فضلًا عن إيجاد سلطة بديلة من شأنها أن تتولى أمور البلاد، خاصة بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتوقع المحلل السياسي أن مجلس الدولة الإستشاري الوحيد الذي يرفض أية نتائج تتوصل إليها خارطة الطريق، إلا أنه تنبأ برضوخه بعد توافق الأطراف المحلية، لأن الأمر سيكون مرتبطًا بتفاهمات دولية تستطيع الضغط على كافة الأطراف الرافضة بقبول النتائج.