السودان – واصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، حث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “على الأرض، يستمر الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، في التواصل مع جميع السودانيين أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الجماعات المدنية، والجيش بجميع مستوياته، للمساعدة في بناء الثقة وتضييق الفجوات والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حل عملي للمضي قدما”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دان “العنف المستمر الذي يستهدف المتظاهرين”، ودعا قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق حرية التجمع والتعبير.

المصدر: موقع الأمم المتحدة