ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سليمان الباروني إن إجراء محادثات مشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الليبية خيار صحيح؛ لأنها من أكثر الدول تأثيرًا في ملف ليبيا.

الباروني وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، اعتبر في نفس الوقت أن هذا التحرك قد يكون متأخرًا بعض الشيء، مرجعًا ذلك إلى أن القوى الدولية لو أرادت إجراء الانتخابات في ديسمبر لفعلتها، ولكنها أبدت رعونة دفعتنا للوراء مرة أخرى، وقد نذهب لفترة انتقالية طويلة مرة آخرى.

وحذر الباروني من أنه إذا مر يناير دون إجراء الانتخابات فقد ندخل في معضلة سياسية، وقد تمتد لتكون عسكرية أيضًا؛ وبالتالي ينهار وقف إطلاق النار؛ ولذلك هناك ضرورة لاتخاذ خطوات جادة تضمن عودة العملية السياسية لطريقها الصحيح.