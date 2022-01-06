ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن ستيفاني وليامز تعمل بصورة استفزازية.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن وليامز تحاول أن تثبت فيها أن ليبيا غير جاهزة للانتخابات، وأنهم يفضلون الموت جوعًا والتسول على أبواب السفارات الأجنبية ليعلموهم قواعد بيع الوطن، تلك إرادة استيفاني ومن يتبعها، بحسب قوله.

وتابع: “أما الإرادة الوطنية فأمامها الميادين والشوارع لتبرز نفسها وتفرض مساراتها، الحل هو التظاهر السلمي، ولتكن كل الخيارات مطروحة لانتزاع الحقوق واسترداد الوطن واستقلاله”.