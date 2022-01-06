السودان – دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى المشاركة في مليونية اليوم الخميس، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم توجه المظاهرات للقصر الرئاسي.

وقالت قوى الحرية والتغيير(الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان أمس الأربعاء: “إننا في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ندعو كل شرفاء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في مواكب مليونية الجبهة الموحدة، لمقاومة الانقلاب في الخرطوم والولايات”.

وحذر البيان من “مواجهة المظاهرات بالعنف والقمع؛ فهذه أساليب لن تجدي نفعا في كسر شوكة المد الثوري السلمي المتصاعد”.

من جانبها، قالت تنسيقيات لجان مدينة الخرطوم في بيان: “ندعوكم إلى الخروج في 6 يناير شاهرين الهتاف السلمي، غير مخربين، موحدين لا متفرقين، صوب القصر الجمهوري، القصر الرئاسي”.

وكشفت عن مسارات المظاهرات التي تتوجه إلى القصر، من عدد من الأحياء في جنوبي الخرطوم.

والأربعاء، أكد حاكم ولاية الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ، على ضرورة التنسيق المشترك بين القيادة الشعبية والأجهزة الأمنية لحماية المواكب السلمية المتوقعة الخميس، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت “لجان المقاومة” قد دعت في وقت سابق، إلى جولة جديدة من المظاهرات بالخرطوم ومدن البلاد، اليوم الخميس، للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل”.

وأعلن عبد الله حمدوك، يوم الأحد، عن استقالته من رئاسة الحكومة، على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.

وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قتل خلالها 3 أشخاص وجرح 108 آخرون، بحسب لجنة “أطباء السودان”.

المصدر: الأناضول