بيروت – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع فور تسلمه الموازنة العامة للعام 2022، خلال اليومين المقبلين.

تصريح ميقاتي جاء في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال ميقاتي إنه أبلغ عون أن الموازنة العامة باتت جاهزة، “وسأتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها”.

وأضاف: “سندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة للنظر بها كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم تحويلها إلى مجلس النواب”.

وكشف أنه تم الاتفاق مع الرئيس عون، على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري، وزاد: “اعتبر أن لقائي مع عون اليوم كان مثمراً جداً”.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجلت جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على “حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان)، أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ”التسييس”، ولم تعقد أية جلسة وزارية منذ ذلك التاريخ.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

الأناضول