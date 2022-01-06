اليابان – أجرى مدير الدائرة الآسيوية للخارجية اليابانية، تاكيهيرو فوناكوسي، مكالمة هاتفية مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، سون كيم، بحثا خلالها إطلاق بيونغ يانغ مؤخرا صاروخا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليايانية: “تبادل الطرفان مواقفهما من الوضع حول كوريا الشمالية، بما فيها إطلاق صاروخ من قبل بيونغ يانغ أمس الأربعاء، كما أعلنا نيتهما لمواصلة التعاون بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك بين اليابان وكوريا الجنوبية لتسوية المسائل المحلية، مثل مسألة المواطنين (اليابانيين) المخطوفين، وكذلك البرنامج النووي والصاروخي (لكوريا الشمالية)”.

أفادت وكالة “تستاك” الكورية الشمالية سابقا بأن بيونغ يانغ أجرت أمس الأربعاء تجربة لصاروخ فوق صوتي حلق لمسافة 700 كيلومتر و”أصاب الهدف بالضبط”. وأصبح هذا الإطلاق أول تجربة مفترضة لأسلحة كوريا الشمالية في العام الجاري. وفي 19 أكتوبر عام 2021 أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي تم إطلاقه من البحر.

من جانبه عبر وزير الدفاع الياباني، نوبيو كيسي، عن اعتقاده بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه أمس الأربعاء “جديد ولم تتم تجربته سابقا”. وبهذا الصدد وجهت الحكومة اليابانية احتجاجا لكوريا الشمالية عن طريق القنوات الدبلوماسية عبر سفارتها في بكين.

المصدر: نوفوستي