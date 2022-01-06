ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه في جلسة الإحاطة وجه سؤالًا لرئيس مفوضية الانتخابات بشأن هل وجود المفوضية في طرابلس يعرقل إجراء الانتخابات، وأنه في حال انتقلت لمكان آخر كسرت مثلًا تحت حماية لجنة 5 + 5 هل سيكون الوضع أفضل ويتم إجراء الانتخابات.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولكن للأسف لم يجب عن السؤال وسير جلسة الإحاطة لايسمح للنائب بإعادة السوأل أو طلب الإجابة على سؤاله مرة أخرى”.

وتابع: “في الحقيقة الذين هددوا المفوضية ورفضوا إعلان القوائم النهائية للمرشحين هم المجموعات المسلحة والإخوان والمقاتلة والمفتي ومن دار في فلكه، وكل أولئك متمركزون في طرابلس وكلهم يرفضون ترشح سيف الإسلام والمشير خليفة حفتر علنًا وعبروا عنه في أكثر من مناسبة، ناهيك عن الضغط الدولي بالخصوص الذي أنكره رئيس المفوضية بشدة”.

واعتبر أنه قد يكون خروج المفوضية من طرابلس أحد الحلول المرتقبة والناجعة لقضية الانتخابات.