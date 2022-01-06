ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماع عمل شامل مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عبد الحكيم الخيتوني.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي ضم مدير أمن زليتن العقيد عطية الطالب ورئيس البحث الجنائي زليتن وأعضاء من النيابة شهد استعراض الأوضاع الأمنية داخل في المدينة وسير العمل الأمني فيها.

وتابع الاجتماع وفقا للبيان ضبط المجرمين والمطلوبين للنيابة العامة ومدى التزام رجال الشرطة في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عنها واحترام الإجراءات التشريعية ومناقشة آخر المهام المنجزة بناء على تعليمات الصور حول البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فيها.