ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الأربعاء رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة مجموعة من أعضاء الجهاز، بحضور رئيس وحدة التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي، ورئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، وعضو وحدة دعم القرار بمكتب النائب العام.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام النائب العام استعراض أعمال رجال الضبط القضائي خلال سنة 2021 وبيان العوائق التي حدت من فاعلية العمل.

من جهته، أكد المستشار النائب العام على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الخطر الذي يتعرض له المجتمع الليبي نتيجة تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وازدياد حدة الآثار السلبية الناجمة عنها، وعلى الأخص أثرها على مناحي الحياة الصحية والاجتماعية.

وتابع الصور بالقول: “إن التقارير الواردة إلى مكتبه تؤكد على واقع ارتباط المجموعات القائمة على إدارة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمجموعات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال والإرهاب؛ وقد أفرطوا في نشاطهم وأمِنوا الملاحقة حتى استطال نشاطهم إلى توريد تلك المواد المحظورة عبر منافذ الدولة الليبية دون أن تسفر إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية الضالعين في تلك الأنشطة المجرمة شرعًا وقانونًا، الأمر الذي يقتضي من أعضاء الجهاز تكتيف الجهود الرامية إلى مواجهة الجناة حتى تتم ملاحقتهم محليًا ودوليًا”.