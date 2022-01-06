رام الله – اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الخميس، 22 فلسطينيا، من عدة محافظات بالضفة الغربية، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقالت منسقة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة لوكالة الأناضول: “على الأقل اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا”.

وأضافت أن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب).

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته، بمداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، نفّذ الجيش الإسرائيلي نحو 3400 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية منذ بداية 2021 وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومع نهاية 2021 بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

الأناضول