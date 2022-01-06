ليبيا – التقت وزيرة الشوون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وآليات تطوير شراكة ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للتعامل مع إشكاليات الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال، وبلورة خارطة طريق تتكاتف وفقها دول البحر المتوسط كافة لحل إشكاليات الهجرة، والإسراع بمساعدة المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية للوصول لبلد المقصد.

من جانبه، أكد الوفد الأوروبي للوزيرة على الأهمية التي تمنحها بروكسل للعلاقة مع ليبيا والتعاون المشترك بالخصوص، والتقدير الكبير لدور وازرة الشؤون الاجتماعية في هذا الصدد، باعتبارها الجهة الأقرب لتنفيذ المطالب والإسراع لحلحلة الإشكاليات والاستجابة لانتظارات الناس.