الإمارات العربية – عقدت شركة “القابضة” (ADQ)، امس الأربعاء، اتفاقية دمج عدد من الشركات مع “بيور هيلث” لتنشئ أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتنص الاتفاقية على دمج كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” والشركة الوطنية للتأمين الصحي “ضمان” ضمن “بيور هيلث”. وبالإضافة إلى ذلك، ستنضم كل من طموح للرعاية الصحية، ومجموعة ياس كلينك، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى “بيور هيلث”، التي تقدم مجموعة خدمات متنوعة تشمل إدارة المستشفيات وخدمات المختبرات والإمدادات الطبية وخدمات المعلومات الصحية.

وستساهم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لـ”بيور هيلث” بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، في تحقيق هدفها المتمثل برفع مستويات الخدمات الصحية لضمان صحة المواطنين والمقيمين. كما ستتيح الشبكة للمرضى الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخبرات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ”القابضة”: “من خلال دمج عدد من شركات محفظتنا في المنصة الجديدة، ستلعب “بيور هيلث” دورا أساسيا في توفير خدمات رعاية صحية رائدة في الدولة. ونعمل على تعزيز الكفاءة لإنشاء أكبر شبكة رعاية صحية قائمة على التميز الطبي في الإمارات، وذلك من خلال الخدمات المتطورة وحسن الإنفاق على الرعاية الصحية ورفع مستويات الكفاءة في جميع عمليات الشبكة. وسيساهم توحيد أعمال أبرز المراكز الطبية وشركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة بتطوير منصة رعاية صحية قابلة للتوسّع وتحقيق النمو المستمر”.

وستصبح “القابضة” (ADQ) أكبر مساهم في”بيور هيلث”، ويشمل المساهمون الآخرون ألفا ظبي القابضة المحدودة، والشركة العالمية القابضة المحدودة، و”أي إتش كابيتال”، وعطاء للاستثمارات المالية.

وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، ويشمل ذلك الموافقات التنظيمية.

المصدر: وام