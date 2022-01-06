تركيا تجني 263 مليون دولار من صادرات التين المجفف في 2021

تركيا تجني 263 مليون دولار من صادرات التين المجفف في 2021

تركيا – حققت الصادرات التركية من التين المجفف، عائدات بقيمة 263 مليون دولار خلال عام 2021.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري منطقة إيجة، الخميس، فإن صادرات تركيا من التين المجفف خلال العام الماضي، ارتفعت 11 بالمئة مقارنة بـ 2020.

وأوضحت المعطيات أن الصادرات التركية من التين المجفف حققت عائدات بقيمة 236 مليون دولار خلال 2020.

وبلغت كمية صادرات التين المجفف خلال العام الماضي 71 ألفا و719 طنا، مقارنة بـ68 ألفا و222 طنا في 2020.

وجاءت ألمانيا في مقدمة البلدان المستوردة بقيمة 37 مليون دولار، تلتها فرنسا بـ 36 مليونا، والولايات المتحدة ثالثا بـ 35 مليونا.

الأناضول