الكاميرون – أعلنت الحكومة الكاميرونية اليوم الأربعاء نشر قوات إضافية من الجيش والشرطة والمدرعات في المدن المستضيفة لمباريات كأس أمم إفريقيا، بعد تهديدات الانفصاليين بتعطيل البطولة.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تهديدات من الجماعات الانفصالية في الكاميرون بتعطيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتهديد المنتخبات واللاعبين المشاركين فيها.

لتعود المشاكل من جديد لتحاصر بطولة كأس القارة السمراء في الكاميرون، التي من المقرر أن تنطلق رسميا يوم الأحد المقبل، بمباراة بين منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور ونظيره منتخب بوركينا فاسو.

وتقام نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022، بمشاركة 24 منتخبا من أقوى منتخبات القارة السمراء ويضمون نجوما من العيار الثقيل في العالم مثل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب “الفراعنة” زميله في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والإيفواري سباستيان هالير متصدر هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وبعد أن تم الانتهاء مؤخراً من مشكلة ملاعب البطولة والبنية التحتية في الكاميرون أطل خطر جديد في الساعات الماضية يهدد البطولة، والمتمثل في هذه التهديدات من الجماعات الانفصالية في البلاد بتعطيل البطولة وتهديد المنتخبات واللاعبين المشاركين فيها.

المصدر: وكالات