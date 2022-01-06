اليابان – وقعت اليابان وأستراليا، اليوم، على اتفاقية لتسهيل التدريبات الأمنية المشتركة بين البلدين، ​​وسط النفوذ العسكري الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووقع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون على اتفاقية لتسهيل التدريبات المشتركة، وتعهدا في اجتماع افتراضي (عبر الفيديوكونفرنس) بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ​​في ظل النفوذ العسكري الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وستخفف الاتفاقية الموقعة بين البلدين، القيود المفروضة على نقل الأسلحة والإمدادات من أجل التدريب المشترك وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.

وقال كيشيدا خلال التوقيع على الاتفاقية: “هذه اتفاقية تاريخية سترفع التعاون الأمني ​​بين اليابان وأستراليا إلى مستوى جديد”.

ومن جهته، قال موريسون إن الاتفاقية ستمكن البلدين من التعاون على مستوى عال جدا.

وستسعى اليابان أيضا إلى التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية مع بريطانيا، التي بدأت اليابان مفاوضات معها في أكتوبر الماضي، ومع فرنسا، حيث يعمل البلدان على زيادة التعاون الدفاعي مع طوكيو.

المصدر: kyodo