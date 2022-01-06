تونس – استدعى القضاء التونسي امس 19 شخصية سياسية في مقدمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي على ذمة جنح انتخابية.

وسيتوجب على الشخصيات المعنية المثول أمام المحكمة في 19 يناير، حسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.

وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيد منذ أصدر الأخير في 25 يوليو قرارات استثنائية تولى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.

وتضمنت القائمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أسماء عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء حكومات سابقين، هم إلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نبيل القروي منافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام 2019.

وتضمّنت القائمة أيضا أسماء كل من المستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي واليساري حمة حمامي الذي كان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهما من بين الشخصيات الملاحقة بتهمة “الاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي”، بحسب الإعلام المحلي.

أما الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الملاحق في هذه القضية أيضا، وهو معارض شرس لسعيد ويقيم حاليا في فرنسا، فقد صدر بحقه في 22 ديسمبر حكم غيابي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة “المساس بأمن الدولة في الخارج” إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.

وتأتي هذه الدعاوى في خضم أزمة سياسية تهز تونس وتعرقل الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة الدولية.

المصدر: أ ف ب