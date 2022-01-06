ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة السفير سالم مبارك آل شافي.

الجانبان نوّها خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة إلى عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا نحو تحقيق مصالح الشعبين.

وناقش الجانبين المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

ويمثل هذا اللقاء نقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة في تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.