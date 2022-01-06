ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على نهج الحرب على الإرهاب الذي أقرته الولايات قبل قرابة الـ20 عاما وباسمه تم تدمير شعوب وبلدان من بينها الشعب الليبي وليبيا.

التقرير الذي نشرته مجلة “ذا نيشن” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن واشنطن أثارت حفيظة المراقبين لدى إدخالها ليبيا لقائمة الدول التي تدخلت في شؤونها عسكريا في العام 2011 في إطار حلف شمال الأطلسي “ناتو” لا لشيء سوى إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي.

وتابع التقرير إن القوات الجوية الأميركية ومعها نظيراتها في 8 دول أخرى نفذت في إطار “ناتو” نحو 9700 طلعة جوية وأسقطت أكثر من 7700 ذخيرة دقيقة التوجيه فضلا عن الطائرات من دون طيار التي حلقت من إيطاليا لتطارد بانتظام السماء فوق ليبيا.

وأضاف التقرير إن قرابة الـ20% مما تم إطلاقه من صواريخ “هيل فاير” تم توجيهها إلى ليبيا مبينا إن كل هذا لم يمنع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من القول إن ما جرى لا يندرج في إطار الأعمال العدائية وهو ما يخالف الواقع بجميع أشكاله.

ترجمة المرصد – خاص