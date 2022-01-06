إسبانيا – أنجز ريال مدريد مهمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألكويانو فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 لكأس الملك.

ووقع على ثلاثية الفريق الملكي كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (د. 39)، وماركو أسينسيو (د. 77)، وخوسه-خوان فيغوايراس حارس مرمى ألكويانو عند الدقيقة 79 خطأ في مرماه.

بينما سجل اللاعب دانييل فيجا هدف أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “ألكوياو – Estadio El Collao” بمدينة ألكوي.

المصدر: RT