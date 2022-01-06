ليبيا- أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن معدل زيادة الإصابة بوباء كورونا طفيف ومنحصر في بعض المدن.

سميو أوضح في تصريحات صحفية لقناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إن عدد من تلقوا مطعوم الوباء بجرعاه الأولى يناهز المليون و900 ألف والجرعة الثانية يصل إلى 900 ألف مبينا إن الإقبال على التطعيمات في تزايد خاصة مع ظهور متحور أوميكرون.

وشدد سميو على مواصلة المركز عملية تطعيم طلبة المدارس للفئات العمرية المستهدفة وسعيه لتوفير التطعيمات الروتينية للعام 2022 مؤكدا أن الاجتماعات متواصلة بهذا الشأن لاسيما وأن الكميات المتوفرة ستبدأ في النفاد ما قاد لمراسلة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتوفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية.