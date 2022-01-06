روما – تراجعت الأسعار العالمية للغذاء بشكل طفيف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ عن مستوياتها العليا، في الشهر السابق له.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” في بيان، الخميس، إن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء سجل 133.7 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.9 بالمئة عن نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن الأسعار على أساس سنوي، لا تزال أعلى بنسبة 23.1 بالمئة عن مستواها المسجل في ديسمبر 2020.

ويرصد المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، فيما كان المؤشر الفرعي للألبان الوحيد في فئته الذي سجل ارتفاعا شهريا خلال ديسمبر.

وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء عام 2021 كاملا 125.7 نقطة، بارتفاع قدره 28.1 بالمئة عن سابقه.

وتراجع مؤشر “فاو” لأسعار الحبوب 0.6 بالمئة عن مستواه المسجل في نوفمبر، ولكن مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب عام 2021 كاملا بلغ أعلى مستوى سنوي له منذ 2012، بزيادة 27.2 بالمئة مقارنة بـ 2020.

كما تراجع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية 3.3 بالمئة في ديسمبر، بينما بلغ مؤشر أسعار الزيوت النباتية عام 2021 كاملا، أعلى مستوى له على الإطلاق مع ارتفاعه 65.8 بالمئة.

وتراجع أيضا مؤشر “فاو” لأسعار السكر 3.1 بالمئة في ديسمبر، و29.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم مستقرا بشكل عام، في ديسمبر، ولكنه سجل في 2021، ارتفاعا مقداره 12.7 بالمئة عن مستواه المسجل في 2020.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجل زيادة الشهر الماضي، بنسبة 1.8 بالمئة، و16.9 بالمئة في كامل 2021.

الأناضول