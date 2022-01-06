ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و135 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.7 بالمئة، من أصل5503 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء532 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 379111 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7398 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5767 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,839,342 والمطعمين بالجرعة الثانية 870,187.