العراق – كشفت مصادر مطلعة امس عن مضمون رسالة أمريكية للفصائل العراقية المسلحة وطهران حول الهجمات التي تستهدف مصالح واشنطن في العراق.

وقالت المصادر، إن “مسؤولا أمريكيا زار العراق مؤخرا، والتقى بمسؤولين حكوميين عراقيين، وأبلغهم غضب واشنطن من الضربات التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد”.

وأضافت أن “المسؤول الأمريكي أكد علم واشنطن بوقوف طهران خلف هذه العمليات من خلال الفصائل العراقية المسلحة المقربة منها”.

وأشارت إلى أن “الضيف الأمريكي بعث برسالة عبر مسؤول عراقي إلى إيران والفصائل المسلحة، تفيد باستعداد واشنطن للرد على أي ضربات تمس مصالحها في العراق”.

وتابعت المصادر أن “المسؤول الأمريكي قال لنظيره العراقي، إن الأهداف حددت، وفي أي لحظة سنرد على أي استهداف، ولن تقتصر أهدافنا على العراق فحسب، بل ربما تصل إلى خارجه”، في إشارة إلى إيران.

المصدر: RT