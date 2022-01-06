المغرب – ذكر موقع “زنقة 20” نقلا عن مصادره أن ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سيقوم بجولة تشمل المغرب والجزائر وموريتانيا الشهر الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن “دي ميستورا قد أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بالنزاع لوضع آخر الترتيبات للجولة المنتظرة”، أن “دي ميستورا سيزور سكان مخيمات تندوف بالجزائر ثم بعدها سيتجه إلى نواكشوط للقاء المسؤولين الموريتانيين”.

وتعتبر جولة دي ميستورا للمنطقة هي الأولى من نوعها وذلك منذ تعيينه من غوتيريس مبعوثا شخصيا إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كولر والذي استقال رسميا سنة 2019 لدواع صحية.

المصدر: “زنقة 20”