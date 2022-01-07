إسبانيا – حجز نادي إشبيلية مكانه في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ريال سرقسطة بهدفين دون رد، أمس الخميس.

وأحرز ثنائية الفريق الأندلسي، المدافع الفرنسي الدولي جول كونديه، والمهاجم الإسباني رافا مير، في الدقيقتين 31 و69.

وفي مباريات أخرى، حقق سبورتينغ خيخون، من الدرجة الثانية، المفاجأة بفوزه على فياريال 2-1، وسحق أتلتيكو مدريد مضيفه إيو ماخاداهوندا بخمسة أهداف نظيفة.

وكان قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بلغا الدور ثمن النهائي، الأربعاء، بفوزهما على الكويانو وليناريس ديبورتيفو، تواليا.

المصدر: وكالات