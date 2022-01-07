الولايات المتحدة – أفادت بيانات رسمية، امس بارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 19.3 بالمئة، على أساس شهري.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات الخدمية والسلعية) نحو 80.2 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة مع عجز بقيمة 67.2 مليار دولار بالقراءة المعدلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 16.2 بالمئة خلال نوفمبر 2021، من 69 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى نمو صادرات الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة مع 223.85 مليار دولار في الشهر السابق.

وبالنسبة للواردات الأمريكية، سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 4.6 بالمئة إلى 304.38 مليار دولار، مقابل 291.01 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق.

وتحاول الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التعافي من تبعات جائحة كورونا وتقديم التحفيز النقدي المطلوب لدعم القطاعات المتضررة.

الأناضول