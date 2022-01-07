غزة – أعلنت وكالة “الأونروا” أنها ستبدأ الأسبوع القادم بعملية إعادة إعمار مئات المنازل التي دمرت بقطاع غزة خلال التصعيد الأخير في مايو 2021.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في غزة، عدنان أبو حسنة في تصريحات إذاعية إن “الأونروا” ستبدأ الاتصال في العائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بكافة الوثائق المطلوبة وبعد ذلك سيتم إيداع الدفعات الأولى من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار في حساباتهم.

وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة الأممية بغزة، أنه تم إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة خلال الحرب جعلتها غير صالحة للسكن، إلى منازلها، وأن العملية مستمرة لإنجاز ما تبقى من عشرات المنازل الأخرى.

وأشار إلى أن “أكثر من 4200 مستفيد من أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم وأن 170 عائلة حصلت على الدفعة الأولى وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة”.

المصدر: RT